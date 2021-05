Dalla Spagna – Allegri sarà il prossimo allenatore del Real Madrid, sfuma il Napoli: i dettagli

Dopo l’annuncio dell’affare saltato con Sergio Conceiçao, si è riaperto il casting in casa Napoli su quello che potrebbe essere il successore di Gennaro Gattuso. Tantissimi i nomi accostati alla panchina azzurra ma, indubbiamente, quello che va più di moda è il profilo di Max Allegri. Da sempre pupillo di De Laurentiis, il tecnico toscano è molto richiesto anche all’estero. Secondo quanto riportato dall’account twitter Madrid Zone infatti, l’ex allenatore della Juventus è il profilo giusto per sostituire Zidane sulla panchina dei “blancos“. Secondo quanto si evince dal post, sembra ormai già fatto il suo passaggio nella capitale spagnola con il francese che pare ormai ad un passo dal lasciare i “galacticos“. Di seguito il tweet in questione:

🚨🌖| Allegri will be the next Real Madrid manager, the club will announce Zidane's departure next week. @partidazocope #rmalive