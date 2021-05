L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro di Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos nel mirino del Napoli. Confermato anche da Calciomercato.com l’interesse per il classe 2002, già campione del mondo a livello Under 17. Gli scouting del club azzurro sono attivi per cercare rinforzi da portare all’ombra del Vesuvio, e quello per Kaio Jorge sarebbe senza dubbio un investimento in prospettiva da far maturare alle spalle di Dries Mertens.