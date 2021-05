Sky Sport – Obiettivo ridurre ingaggi. Koulibaly? Possibile addio

Manca sempre meno alla fine del campionato, ma ormai si parla già di calciomercato e di quali saranno le strategie delle varie squadre. Per quanto riguarda il Napoli, è probabile che l’obiettivo della società sarà quello di ridurre il monte ingaggi. Per tale motivo non è escluso che si potrebbe pensare alla cessione di qualche pezzo pregiato: è il caso di Kalidou Koulibaly, che percepisce ben 13 milioni lordi: le squadre inglesi sono fortemente interessate al senegalese.

Lo rivela la redazione di Sky Sport.