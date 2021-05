I nomi per il successore di Gattuso continuano a girare nelle ultime ore. Negli studi di Sky Sport, a tal proposito, si dice che i principali indiziati sarebbero Allegri, Galtier e Spalletti. Quest’ultimo sembrerebbe in pole position dal momento che Allegri è in attesa di capire cosa succederà con il Real e il francese è destinato a lasciare il Lille ma a rimanere comunque in Francia.