Nell’ultimo mese si era registrato un interesse del Napoli per il terzino del Milan Diogo Dalot, che effettivamente lascerà il club al termine della stagione. Ma lo farà per tornare al Manchester United, che ne detiene il cartellino, dato che i rossoneri non lo riscatteranno. La decisione è già stata presa, secondo Sky Sport. Se il Napoli sarà ancora interessato, dovrà trattare direttamente con i Red Devils.