Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il Manchester City sarebbe pronto a spendere una cifra esorbitante per aggiudicarsi le prestazioni di Nuno Mendes. Il calciatore dello Sporting Lisbona in Italia piace molto anche al Napoli. Gli inglesi sarebbero pronti a spendere circa 52 milioni di sterline per acquistare il classe 2002 lusitano. Qualora questa cifra dovesse essere confermata, sarà difficile che altri club possano pareggiare o addirittura superare l’offerta.