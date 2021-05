Il Mattino: De Laurentiis ascolterà offerte anche per Lozano, Zielinski e Di Lorenzo! Solo un calciatore è incedibile per il patron

Una buona parte del gruppo calciatori del Napoli è a fine ciclo, e quindi il presidente, Aurelio De Laurentiis, ascolterà offerte per tutti i top della rosa, escluso l’incedibile Osimhen.

Ne ha scritto Il Mattino:

“De Laurentiis cambierà anche molte pedine. Insomma, fine ciclo. Ormai certo che non verranno rinnovati gli ingaggi in scadenza: saluteranno Hysaj e Maksimovic ma anche uno o due big, a seconda delle offerte che arriveranno dal mercato. Fabian, Koulibaly, Zielinski, Lozano, Di Lorenzo e Osimhen sono i gioielli di famiglia e garantiscono plusvalenze milionarie e quindi – solo il nigeriano è incedibile – De Laurentiis ascolterà ogni proposta. Senza dire di no a prescindere”.