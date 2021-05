Gazzetta: Napoli su Pau Torres, il Villareal lo valuta 30 milioni

Con l’addio certo di Maksimovic e quello probabile di Koulibaly, il Napoli deve rivoluzionare la difesa. Uno degli obiettivi può essere Pau Torres del Villareal, che in questa stagione ha fatto coppia con Albiol.

Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“Torres è un difensore che sta crescendo alla scuola dell’ex centrale partenopeo, tanto da stuzzicare le attenzioni anche di Real Madrid e Manchester United che monitorano la situazione. Due rivali insidiose per il Napoli che studia Pau Torres da tempo: con il pass della qualificazione Champions in mano, le manovre azzurre potrebbero avere un’ accelerata. Le prossime settimane si annunciano molto intense, non solo per il centrale spagnolo”.

Torres potrebbe essere a tutti gli effetti l’erede di Albiol, scrive la Gazzetta:

“Il cantiere Villarreal, in particolare, è uno dei più seguiti dal Napoli, per il lavoro di Unai Emery e per la presenza di Albiol, un insider che ha lasciato una traccia importante dalle parti di Castelvolturno. Raul potrebbe passare idealmente il testimone proprio a Pau Torres, solido e veloce, caratteristiche competitive che hanno ampio gradimento, suffragato da ripetute prove di livello, sia tattiche che tecniche. Un interesse ancora da calibrare, anche riguardo la richiesta spagnola, che valuta 30 milioni il suo canterano, fatto crescere al Sottomarino giallo, con l’ intermezzo di un prestito al Malaga”.