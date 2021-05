Tiémoué Bakayoko, arrivato la scorsa estate dal Chelsea, farà ritorno in terra londinese, perché il Napoli non ha intenzione di acquistarlo. Il prezzo del cartellino è di 18 milioni di euro, una cifra che gli azzurri non sono disposti a spendere per il centrocampista ivoriano. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche Stanislav Lobotka potrebbe lasciare, visto che non è riuscito a integrarsi negli schemi di Gattuso.