KKN – Panchina Napoli, Allegri resta in corsa: tutto dipende da Real e Juve

Valter De Maggio, noto giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato degli intrecci di mercato che potrebbero riguardare anche la panchina azzurra:

“La Juventus sta seriamente pensando a Zidane per sostituire Pirlo in vista della prossima stagione. Se il tecnico francese dovesse andare a Torino, Allegri prenderebbe il suo posto a Madrid. Nel caso in cui questo intreccio di mercato non dovesse concretizzarsi, anche il Napoli resterebbe in corsa per Allegri, visto che il tecnico toscano piace molto a De Laurentiis”.