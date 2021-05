Dalla Francia – Non solo Shaktar Donetsk, il futuro di De Zerbi potrebbe essere in Ligue 1: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano l’Equipe, Roberto De Zerbi sarebbe molto richiesto anche in Ligue 1. Sembrava fatta per il passaggio dell’attuale tecnico del Sassuolo allo Shaktar Donetsk prima che il Lione palesasse il suo interesse. Il club francese si separerà da Rudi Garcia al termine della stagione e se, dovesse raggiungere la Champions League, sarebbe quella carta in più che potrebbe convincere De Zerbi a trasferirsi in Francia. Napoli che, al momento, resta sullo sfondo.