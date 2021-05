CdS – Accostato per molto tempo al Napoli, Icardi potrebbe finire alla Roma: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la Roma, con l’arrivo di Mourinho, potrebbe decidere di rimpiazzare Edin Dzeko con Mauro Icardi! L’argentino, più volte accostato al Napoli prima dell’acquisto di Osimhen, potrebbe essere la scelta per i giallo rossi in vista di un suo ritorno in Italia. Al PSG è sempre stato lontano dai livelli di un tempo ed è per questo che anche l’argentino gradirebbe la nuova destinazione.

Dzeko ha ormai 35 anni ed i suoi 7,5 milioni di stipendio pesano come un macigno sul bilancio della Roma. Non è detto che il connubio tra il bosniaco e la squadra capitolina non possa continuare ma, per il momento, l’ex Inter è la prima scelta per sostituirlo.