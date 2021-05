Sky, Assogna: “Spalletti è tra i migliori allenatori in circolazione! Non solo a Napoli, ecco dove lo vedrei”

Il noto giornalista di Sky Sport, Paolo Assogna, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sul possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole: “Per me Spalletti è tra i migliori allenatori in circolazione! Ancora non capisco chi ha dei dubbi sulla sua professionalità e sui suoi risultati raggiunti. Non solo al Napoli lo vedrei bene, anche al Real Madrid. Infatti davvero non mi spiego come Luciano, al momento, sia fuori dal giro dei top club europei.

Alla Roma ha dimostrato tutto il suo potenziale. Un campionato davvero fantastico con Totti reinventato a falso nove. E’ un allenatore che sa gestire le situazioni più spigolose e sa trarre il meglio dai calciatori che gli vengono messi a disposizione, senza pretendere troppo dal mercato“.