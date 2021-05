Damiani: “Galtier rimarrà al Lille! Corsa Champions? Vi dico la mia”

Il noto procuratore, Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul Napoli e sul successore di Gattuso. Queste le sue parole. “Galtier al Napoli? Lo conosco di persona e rimase molto sorpreso dagli azzurri e dal loro progetto tecnico. Secondo me però rimarrà al Lille almeno un altro anno, i francesi sono al primo posto in classifica e, a differenza della squadra di ADL, sono sicuri di giocarsi la Champions l’anno prossimo. Corsa per il quarto posto? Juventus e Milan se la giocheranno sicuramente nello scontro diretto. A livello fisico e di gioco però, Napoli e Atalanta sono nettamente più avanti. Per gli azzurri, lo scivolone in casa contro il Cagliari e solo un errore di percorso. Osimhen sta facendo sempre meglio, pecca un po’ in dribbling e freddezza ma c’è margine di miglioramento“.