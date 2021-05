Il futuro di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan resta in bilico. Il portiere della Nazionale italiana ancora non ha rinnovato il proprio contratto e ci sarebbe distanza tra domanda e offerta. Il club rossonero, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, avrebbe messo gli occhi anche su Alex Meret come possibile successore. Ci sarebbe da convincere il presidente del Napoli De Laurentiis, ma in caso di offerta giusta, il patron non dirà no per nessuno.