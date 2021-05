Nome nuovo per la porta del Napoli. Infatti, stando a quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, agli azzurri interesserebbe Jasper Cillessen, estremo difensore del Valencia che ha una valutazione di 5 milioni di euro. L’ex Barcellona potrebbe approdare a Napoli in caso di partenza di Ospina e potrebbe liberarsi a parametro zero rescindendo il proprio contratto col club spagnolo.