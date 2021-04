Schira: “Gattuso prima scelta della Fiorentina! Vi svelo i dettagli del contratto offerto da Commisso”

Il noto esperto di mercato, Niccolò Schira, attraverso il suo profilo ufficiale twitter, ha fatto sapere che la trattativa che vedrebbe Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina, è in fase avanzata. Secondo il giornalista infatti, il presidente Commisso avrebbe già proposto un contratto da due milioni a stagione al tecnico calabrese. Sembra ormai quasi certo il suo addio a Napoli al termine della stagione ed è per questo che il patron dei viola si è portato avanti con le trattative. Di seguito il post in questione pubblicato dallo stesso Schira su twitter:

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc