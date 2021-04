CdS – Non solo Juventus, un altro club di Serie A piomba su Milik: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non solo la Juventus ma anche la Roma avrebbe messo gli occhi su Arek Milik! Questo perchè, molto probabilmente, il successore di Paulo Fonseca sulla panchina dei giallorossi sarà Maurizio Sarri. La dirigenza vuole farsi forte del grande legame che c’è tra il mister e il calciatore per accaparrarsi il suo cartellino. Sull’attaccante polacco, come detto, resta comunque ancora vivo l’interesse sia della Juventus che di altri club esteri.