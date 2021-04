Sky, Marchetti: “Gattuso via a fine stagione! Allegri e Sarri? Vi svelo le possibile scelte del Napoli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul destino di Gennaro Gattuso al Napoli. Queste le sue parole: “Alla fine della stagione il mercato degli allenatori prenderà il via definitivamente! Tante sono le possibilità che fanno al caso di De Laurentiis per scegliere il successore di Gattuso sulla panchina del Napoli. Ci sono le ipotesi più romantiche come il ritorno di Sarri, Benitez, Mazzarri o l’approdo del “loco” Bielsa, una personalità molto forte che potrebbe essere giusta per l’ambiente partenopeo.

Oppure l’ipotesi Allegri che, soprattutto nelle scorse settimane ha preso sempre più piede. A mio avviso però ADL opterà per un allenatore emergente, su tutti Juric e De Zerbi sono i profili più graditi dal padron azzurro. Le opzioni sono molte e tutte piuttosto interessanti e bisognerà attendere per saperne di più. Una sola cosa è certa, tra il Napoli e Gattuso sarà separazione al termine della stagione“.