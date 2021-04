Da Torino – Napoli su Emerson Palmieri ma la Juventus resta favorita: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere di Torino, il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, potrebbe finire alla Juventus in uno scambio. L’attuale italo-brasiliano della squadra londinese interessa molto anche al Napoli ma la squadra di Andrea Pirlo potrebbe mettere sul piatto, come contropartita tecnica, Alex Sandro. Il calciatore ex Porto è apprezzatissimo dalla dirigenza dei “blues” ed è per questo motivo che, adesso, la Juventus sembra in pole position per assicurarsi le prestazioni di Emerson Palmieri!