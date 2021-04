Possibile futuro all’Inter per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, in scadenza di contratto col Napoli il prossimo giugno, a fine stagione lascerà la società azzurra per andare altrove. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Ramadani, agente del calciatore l’avrebbe proposto ai nerazzurri che, però, non lo considerano una prima scelta per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte.