RAI – Sirene da Premier e Bundes per due Big, per la panchina piace Dionisi

Ciro Venerato, giornalista RAI ai e noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non è una novità che De Laurentiis e Ancelotti si sentano, sono rimasti in buoni rapporti. Avranno sicuramente parlato anche del futuro di Koulibaly, è lo stesso Everton ne avrà parlato con Fali Ramadani. In questo momento però sono solo voci, ci sono tanti club interessati a lui soprattutto di Premier e Bundesliga ma nulla di concreto. Il vero mercato per Koulibaly e Ruiz, che sono i due big azzurri sul mercato, si farà da giugno in poi, ma anche dopo. Sia per motivi economici sia per il pressing di tanti club di Premier che potrebbero intervenire.”

Dionisi dell’Empoli? Non è il primo della lista di ADL tra quelli monitorati, ci sono altri 4-5 nomi… Forse si parla troppo di allenatori in piazze come Firenze e Napoli, ma non è colpa dei giornalisti, è oggettivo che siano panchine in bilico”.