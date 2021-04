Sky – Rinnovo Insigne, ieri l’agente a Milano ma la volontà del capitano è una sola: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Lorenzo Insigne e il Napoli è una storia d’amore che pare durerà ancora per molto. Ieri l’agente del capitano partenopeo era a Milano ed è stato a contatto con i dirigenti dei rossoneri ma non per parlare di Insigne. Il talento di Frattamaggiore ha il contratto in scadenza in giugno 2022 ed è per questo arrivato il momento di approfondire il discorso rinnovo. Il 24 azzurro si aspetta un aumento dell’ingaggio attualmente percepito, dato che potrebbe essere il suo ultimo contratto, ed è per questo che attende con ansia la mossa di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro ha già più volte manifestato la sua disponibilità a rinnovare il contratto di Lorenzo ma per le cifre specifiche bisognerà attendere la fine del campionato. Soprattutto la qualificazione alla Champions, potrebbe essere un fattore determinante in questo senso visti gli enormi introiti di cui gioverebbe la società campana.