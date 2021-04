Il Milan fa sul serio per Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 del Rubin Kazan. Nei prossimi giorni i dirigenti rossoneri incontreranno l’agente del calciatore che sarà in Italia. Anche il Napoli resta vigile sull’ala sinistra, così come la Juventus e il Borussia Dortmund. A riportarlo la redazione di Tuttomercatoweb.com.