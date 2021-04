Gazzetta: Dimarco potrebbe seguire Juric al Napoli

Quello di giugno sarà il sesto mercato consecutivo in cui il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Stavolta potrebbe arrivare in coppia con l’allenatore: non è escluso infatti che Federico Dimarco possa seguire Juric all’ombra del Vesuvio.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Il Verona ha l’occasione di riscattarlo a 6.5 milioni dai nerazzurri, che vantano un 50% sulla futura rivendita. Non è da escludere che possa seguire Juric, sia che rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una big, leggi Napoli. In quel caso i veneti lo riscatterebbero per incassare il massimo dalla cessione, facendo felice l’Inter con una plusvalenza (e dividendo l’incasso)”.