GdS – Gattuso meglio di Benitez e Mazzarri ma il suo destino è ormai segnato: i numeri

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’operato di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli fino a questo punto. La media punti del tecnico calabrese (1,93) infatti è la terza dell’era De Laurentiis dietro solo a Sarri e Ancelotti. Per punti ottenuti dunque l’ex tecnico del Milan si è piazzato d’avanti sia a Mazzarri che Benitez ( 1,88 il primo e 1,89 il secondo). Nonostante questi dati però e la qualificazione Champions League ancora a portata di mano però ADL ha già deciso che a fine stagione le strade si divideranno.

Il patron della squadra partenopea infatti non ha mandato giù gli attacchi del tecnico ai microfoni di Sky nel post-partita di Napoli-Parma. Inoltre la resistenza dimostrata durante le trattative per il rinnovo, sono un ulteriore motivo che ADL userà per scegliere un altro profilo alla fine della stagione.