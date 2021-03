Alessandro Austini: “Tre nomi per la panchina del Napoli”

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Alessandro Austini redattore per Il Tempo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista:

“Sarri non allenerà il Napoli, più probabile che alleni la Roma. Da quello che mi risulta la pista che porta al nome di Sarri è tramontata. Sono tre i possibili allenatori nella mente di De Laurentiis: Juric, Italiano o Galtier. Il contatto tra Sarri e ADL c’è stato ma al momento non si fa nulla. Allegri è in attesa di vedere quello che accadrà alla Juve e all’Inter. Conte credo che dopo lo scudetto possa salutare, anche se non credo che rinuncerà al suo stipendio attuale. Allegri e De Laurentiis si sono sentiti“.