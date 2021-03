Tuttosport – Milan, si raffredda la pista Florian Thauvin: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, si è raffreddata la pista che avrebbe visto Florian Thauvin approdare al Milan! Il calciatore del Marsiglia, per molto tempo anche nel mirino del Napoli, aveva da sempre preferito Milano come destinazione. Lo stesso Paolo Maldini era estasiato all’idea di accogliere un calciatore del calibro del francese ma qualcosa è andato storto. L’ala d’attacco infatti chiede un ingaggio molto alto nonostante la sua non più giovanissima età. Ben 5 milioni di euro richiesti ed una commissione per gli agenti davvero cospicua che ha fatto raffreddare, e non di poco, la trattativa. Il Milan adesso non è più sicuro del suo acquisto a fine stagione e, per questo motivo, il futuro di Thauvin resta tutto da decidere. Chissà che non si rifaccia sotto anche il Napoli di De Laurentiis.