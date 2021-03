Santoro: “Non solo Zaccagni, il Napoli è anche su Barak! Vi spiego perchè”

Il noto giornalista e conduttore tv, Dario Santoro, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul possibile approdo in maglia azzurra di Mattia Zaccagni e Antonin Barak. Queste le sue parole: “So per certo che nel mirino del Napoli, oltre a Zaccagni, è finito anche il veronese Barak! Due indizi di solito fanno una prova e se il Napoli è così interessato a due talenti scaligeri, può voler dire una sola cosa. ADL avrà avuto diversi contatti con Ivan Juric ed è per questo che l’ex Genoa, potrebbe essere il prossimo allenatore a sedere sulla panchina partenopea“.