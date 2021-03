Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato del rinnovo di Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non farà offerte fino al termine della stagione, anche perché bisognerà capire chi sarà l’allenatore la prossima stagione. Inoltre, c’è anche un motivo economico: il club azzurro se non andrà in Champions, abbasserà il monte ingaggi del 30%. Inoltre, l’entourage del capitano al momento non chiedono il rinnovo perché l’ingaggio del giocatore è alto”.