Questa sosta dei campionati per dare spazio alle qualificazioni ai Mondiali delle Nazionali porta un duplice vantaggio per i club: il poter ricaricare le pile in vista della volata finale e il poter iniziare a programmare le diverse strategie di mercato.

Molti club già stanno iniziando a sentire i primi intermediari per iniziare ad intavolare alcune trattative, e tra questi club c’è anche la Juventus, che dopo l’ennesima esclusione dalla Champions League, deve ridimensionare un po’ la rosa.

In particolare, Paratici inizia a valutare dei movimenti in difesa, in particolare sulla fascia sinistra: come rivela Tuttosport, il terzino può andar via e sul giocatore verdeoro c’è l’interesse del Chelsea.

I bianconeri stanno studiando un possibile scambio con un ex obiettivo del Napoli, ovvero con Emerson Palmieri, in modo da ringiovanire il settore dell’out sinistro.