Senesi, Gudmunsson e Moueffek: nasce un Napoli under 23 (in difesa)

In estate partirà il completamento della rivoluzione nell’organico del Napoli. Giuntoli e De Laurentiis dovranno lavorare soprattutto per la difesa, dove gli addii di Hysaj e Maksimovic e le possibili offerte per Koulibaly potrebbero rivoluzionare il reparto.

Lo ha raccontato oggi Il Mattino:

“Un profilo che potrebbe essere monitorato è Gudmundsson, 21 anni, terzino sinistro svedese del Groningen, seguito da diversi club europei tra i quali il Lipsia e il Borussia Dortmund. Un altro difensore del campionato olandese che potrebbe essere oggetto di valutazione è l’argentino Senesi del Feyenoord, 23 anni, difensore centrale. E un altro giovane difensore che potrebbe finire nei radar è Moueffek del Saint Etienne, 20 anni ad aprile, francese di origini marocchine”