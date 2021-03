Il Mattino: Zielinski è il vero incedibile, è il presente e il futuro del Napoli

Da quando Gattuso lo ha spostato nella posizione di trequartista, stiamo ammirando il miglior Piotr Zielinski visto in carriera. Il polacco ha un contratto fino al 2024, ed è diventato incedibile per il Napoli.

Ne ha scritto Il Mattino:

“Certo di restare è Zielinski, un punto fermo per il progetto futuro, nell’estate 2020 rinnovò fino al 2024 e le sue prestazioni sono in continua crescita. Un punto fermo per il Napoli anche se in estate qualche club di prima fascia di Premier League o degli altri campionati europei più importanti dovesse eventualmente decidere di farsi avanti. Il polacco è un riferimento per il presente e il futuro del Napoli, può ricoprire più ruoli e si sta dimostrando sempre più duttile e continuo a livello di rendimento”.