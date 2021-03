Uno dei reparti da rinforzare in vista della prossima stagione è sicuramente quello difensivo. Con Hysaj che sicuramente andrà via a parametro zero e con Ghoulam infortunato, Giuntoli investirà su un terzino sinistro. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nuovi è quello di Gudmundsson, 21enne del Groningen, che ha attirato gli occhi anche di Lipsia e Dortmund. Nella lista del ds azzurro ci sono anche Di Marco del Verona e Firpo del Barcellona.