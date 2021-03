Tuttosport – Due top in uscita e due cessioni già certe: il punto sul mercato del Napoli!

L’edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport, ha fatto il punto sul possibile mercato del Napoli in estate. Stando a quanto visto nelle ultime uscite, la rosa degli azzurri è apparsa essere molto competitiva, soprattutto in attacco. Per cui anche se dovessero andar via due top come Koulibaly e Fabian Ruiz, al momento entrambi sono richiesti sia in Inghilterra che in Spagna, la squadra sarebbe comunque di un buon livello. Considerando infatti anche gli ormai probabilissimi addii di Maksimovic ed Hysaj a fine stagione, i miglioramenti andrebbero fatti soprattutto in difesa. Le cessioni infatti potrebbero finanziare eventuali rinforzi in questo reparto ma molto dipenderà, ovviamente, dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.