Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è a scadenza di contratto e difficilmente prolungherà ulteriormente la sua carriera nel club azzurro.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere in Inghilterra. Il difensore non rinnoverà il contratto col Napoli e sarebbe finito nel mirino del West Ham. Il difensore serbo potrebbe già avere un accordo di massima con il West Ham, club che lo segue da tempo e lo vorrebbe portare in Premier.