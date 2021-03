TuttoSport – Il Napoli mette nel mirino un attaccante brasiliano: i dettagli

Iniziano a circolare i primi rumors in ottica mercato per la prossima stagione in casa Napoli. La società azzurra sta seguendo diversi profili e sembra aver posto l’attenzione sul talento sudamericano Kaio Jorge.

Ecco quanto evidenziato l’edizione odierna di TuttoSport: “De Laurentiis ci proverà e la dirigenza brasiliana proverà a venderlo per circa 15 milioni di euro per la prossima estate. Il Santos rischia di perdere il calciatore a zero il prossimo 31 dicembre, a causa della scadenza di contratto”.