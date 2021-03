Dal Brasile, Durante: “Interesse del Napoli su Kaio Jorge? Vi spiego…”

Sabatino Durante, agente esperto del calcio brasiliano, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” ai microfoni di Radio Marte. L’agente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presunto interessamento del Napoli su Kaio Jorge.

Ecco quanto dichiarato: “I brasiliani che sono arrivati in Italia erano tutti i talenti ma noi non ne conoscevamo le caratteristiche e all’estero hanno dimostrato qualcosa. La maggior parte di questi ragazzi hanno un tempo di ambientamento maggiore rispetto agli altri del Sudamerica. Loro puntano sulla qualità tecnica e non su carattere. In Italia non abbiamo pazienza ad aspettarli. Interesse del Napoli? Mi suona strano che ci sia l’interesse del Napoli, a volte i nostri dirigenti non pensano a ciò che fanno. Al Napoli rischia di fare panchina. Gli azzurri non possono permettersi di spendere così tanto e poi chiedere ad una squadra di secondo livello di occupare la casella extracoumintario. Il ragazzo ha qualità, su questo non ci sono dubbi”.