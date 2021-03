Dal Brasile – Kaio Jorge in scadenza con il Santos, il Napoli ci pensa: le ultime

Iniziano a trovare conferma le voci sull’interesse del Napoli per Kaio Jorge. Nato nel 2002 (appena 19enne), il giovane attaccante brasiliano gioca attualmente nel Santos, club con il quale ha il contratto in scadenza a fine stagione (dicembre, in Brasile l’organizzazione dei campionati è diversa). Secondo il portale Yahoo Esportes, il calciatore difficilmente rinnoverà, e in questo caso potrà firmare un pre-contratto a partire da luglio per poi trasferirsi il 1′ gennaio 2022.

Kaio Jorge ha già suscitato l’interesse di diverse big europee, e in vantaggio su tutte ci sarebbe proprio il Napoli. Il progetto presentato dai partenopei sarebbe quello più vantaggioso per il giocatore, in quanto prevede un piano di crescita ben preciso, nonché un cospicuo stipendio.

Autore di 9 gol in 48 partite nella scorsa stagione, Kaio Jorge ha attirato su di sè l’attenzione anche di squadre come Juventus, Milan e Fenerbahce. Nel contratto attuale ci sarebbe una clausola di 75 milioni contro ogni trasferimento in squadre brasiliane. Ma le possibilità che lasci il Brasile da svincolato si fanno sempre più concrete, e magari lo saranno anche le chances di un approdo in Europa, chissà in Italia e proprio al Napoli come si vocifera.