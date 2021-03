Spezia, il presidente: “Italiano al Napoli? Ottimi rapporti con ADL, ma non ne abbiamo parlato”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ci sarà da lavorare fino alla fine, per la salvezza sarà dura. Mi hanno raccontato dei complimenti che Italiano ha ricevuto da De Laurentiis, è stato molto gentile. Fino a fine stagione siamo tutti concentrati sul campionato, non ne abbiamo mai parlato del futuro. Vogliamo lasciar tranquilli sia il mister che la squadra in questo momento delicato, a fine stagione ne parleremo senza problemi”.