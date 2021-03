Gazzetta, Laudisa: “Vi svelo il futuro di Koulibaly e Fabian”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte, è intervenuto il giornalista della “rosa” per svelare importanti retroscena sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato da Carlo Laudisa:

“Per quanto riguarda Gattuso, il presidente sta pensando ad altri profili. Anche Giuntoli è a rischio nonostante il direttore abbia un contratto lungo. Fabian e Koulibaly sono due pezzi pregiati, dipenderà molto dai prezzi che il Napoli vorrà fare. L’anno scorso, la partenza del senegalese era certa, ma il prezzo elevato ha fatto saltare tutto. Adesso sicuramente il costo si è abbassato, l’età avanza ma la crisi non aiuta. Lo stesso dicasi per lo spagnolo. La qualificazione in Champions sarebbe molto importante, ma senza le dimensioni verrebbero ridimensionate“.