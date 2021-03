SKY – Di Marzio: “Mendy, passato tra Napoli e Juventus”. Il retroscena

Ferland Mendy, calciatore del Real Madrid, è uno dei protagonisti della stagione del club spagnolo. Il suo agente, Le Mée, ha svelato ai microfoni di Sky Sport 24 che il giocatore è stato trattato anche da due club italiano, Napoli e Juventus.

Il retroscena, riportato da Gianluca Di Marzio:

“Come erano andate le trattative? I retroscena raccontano di un’offerta della Juve di 25 milioni più 5 di bonus. Il Napoli, invece, era arrivato a proporre 20 milioni con molti bonus: c’erano stati diversi incontri, con Giuntoli andato di persona a Marsiglia per parlare con l’agente, ma il Lione aveva alzato il muro.Alla fine, l’aveva spuntata il Real di Zidane che lo voleva a tutti i costi: i blancos erano partiti da 20 milioni ma sono dovuti arrivare addirittura a 48 più 5 di bonus per chiudere. L’ingaggio? 3,5 milioni a salire (quest’anno saranno già 4), ben più dei 2,5-3 che avrebbero offerto le italiane. Mica poco”.