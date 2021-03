Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Nikita Contini, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Tele A:

“Il Napoli lo ha voluto in rosa nonostante avesse richiesta anche dalla Serie A. Ci aspettavamo di giocare almeno in Coppa Italia, credo che uno come lui debba trovare spazio dopo il campionato che ha fatto con l’Entella”.