Stando a quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo con il Torino di Andrea Belotti sembra sempre più difficile e sull’attaccante avrebbero messo gli occhi vari club, tra cui il Napoli e soprattutto il Milan, ma anche all’estero. Il capitano dei granata ha il contratto in scadenza a Giugno 2022 e non sembra avere intenzione di prolungare la sua carriera in Piemonte.