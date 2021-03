Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto, quest’oggi, ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione sportiva Maracanà.

Attualmente se dovesse fare una classifica dei tecnici in Italia, come sarebbe?

“Per giudicare buono un allenatore, devi pensare se lo vorresti nella tua squadra. Puoi pensare ad Allegri, Spalletti, Sarri, ma c’è ben poco dentro. Al Napoli credo che tornerà Sarri. A me Pirlo piace, Conte è fuori classifica, Pioli l’ho visto già da diverse parti e preferirei andare su qualcosa di nuovo. Vorrei vedere De Zerbi in una grande squadra, o Italiano. Vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante di Napoli”.

Fiorentina, servirebbe uno come Spalletti?

“Magari, ma costa tantissimo. Io credo che verrà Gattuso”.