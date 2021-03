“Koulibaly può andare a giocare in Premier League. L’agente del difensore senegalese, Ramadani, non conferma un possibile interessamento del Bayern Monaco per lui”. Queste le parole di Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. L’esperto di calciomercato di Rai Sport ha – di fatto – confermato la nostra indiscrezione dei giorni scorsi.