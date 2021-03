Il Mattino – Hamsik firma con il Goteborg, ma vuole tornare a giocare al top in Europa

Marek Hamsik ha finalmente deciso di fare ritorno in Europa, ponendosi come obiettivo la convocazione in nazionale all’Europeo. Lo slovacco, ex capitano del Napoli, firmerà per tre mesi con gli svedesi del Goteborg. L’edizione odierna de Il Mattino ne parla così:

“Nonostante l’accordo con il Goteborg, Hamsik ha in mente di provare a giocarsi le carte in uno dei top campionati europei. Con il Napoli non ci sono stati contatti, ma una chiamata di De Laurentiis potrebbe aprire scenari finora difficilmente ipotizzabili. Tra l’altro Marek ha conservato la sua villa a Pinetamare, ma è troppo presto per un’ipotesi del genere”