TMW – Lucas Vazquez, profilo ideale per il Napoli

Il mercato estivo sarà il mercato delle grandi occasioni. Tanti campioni a scadenza di contratto non rinnoveranno e saranno liberati a parametro zero. Tra le grandi opportunità spicca il nome di Lucas Vazquez: il talento del Real Madrid ha deciso di non rinnovare con i galacticos, Napoli e Roma potrebbero approfittarne.

Si tratta di un giocatore completo dal punto di vista tecnico e soprattutto molto duttile, infatti Zidane lo ha utilizzato in tutte le posizioni nella catena di destra: esterno alto, terzino ed anche mezz’ala. Lo spagnolo compirà 30 anni il primo luglio e piace a molti club. Fra gli interessati anche il Milan e la Juve.