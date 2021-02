Il Napoli affronta il Granada e nelle fila della squadra spagnola c’è una vecchia conoscenza del Napoli: stiamo parlando di Maxime Gonalons, centrocampista centrale francese che ha giocato nella Roma.

Ma, in Italia, poteva vestire la maglia azzurra; infatti, come riporta il Mattino, l’allora centrocampista del Lione poteva vestire la maglia azzurra, andando ad esaudire un vero e proprio desiderio dell’allenatore Rafa Benitez.

Ma, allora, non se ne fece nulla, in quanto, come dicono alcune voci, Gonalons rimase impressionato dalla descrizione della città ed essendo uno spettatore di Gomorra, il francese immaginò Napoli come una sorta di città dove si vive di sola criminalità.

Ovviamente, il francese smentì questa voce, ma l’amarezza dei tifosi e degli appassionati rimase molto difficile da soddisfare.