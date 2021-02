Pedullà: “Non solo il Napoli anche un’altra squadra di Serie A ha messo gli occhi su Italiano, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, è intervenuto ai microfoni di Williamhill news per dire la sua sul possibile trasferimento dell’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Per Italiano, soprattutto in Serie A, ci sono molti estimatori ed è probabile che ne spunteranno altri da qui al termine della stagione. Con De Laurentiis solo qualche chiacchiera di apprezzamento mentre chi si è mosso in maniera più concreta per lui è il Sassuolo. La società emiliana infatti ha individuato nell’attuale allenatore dello Spezia, il sostituto perfetto per Roberto De Zerbi il cui contratto andrà in scadenza al termine di questa stagione“.